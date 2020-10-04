وصول أولى رحلات شركة "فلاي وان" إلى مطار شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:



استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "فلاي وان" عقب استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ القادمة من مولدوفا، وعلى متنها 174 راكبًا.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والركاب بالورود وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.​