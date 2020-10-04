وزير الإعلام: التعامل مع المراسلين الأجانب جزء من خطة الوزارة
(مصراوي):
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن العمل على صورة مصر في الخارج، أحد أهم الفروع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المراسلين الأجانب وتوفير المعلومات التي يحتاجون إليها بصورة سهلة.
وأكد في تصريحات له نقلتها صفحة الوزارة على "فيس بوك": "هذه السياسة تأتي لأن المعلومات قادمة لا محالة، ولو امتنعنا عن تقديم المعلومات الدقيقة وبسرعة سريعة، سنتيح للغير تقديم المعلومات التي ربما تكون مضللة أو ناقصة، أو تريد توجيه الرأي العام في اتجاه معين".
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