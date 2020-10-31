وزير الزراعة يفتتح عددًا من المشروعات بمحافظة الغربية.. اليوم

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم السبت، إن السيد القصير وزير الزراعة، سيتفقد، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الزراعية، بجانب افتتاح وحدة بيطرية جديدة ومركز لتجميع الألبان، وذلك برفقة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة، والمحافظ طارق رحمي.

ويستهل القصير زيارته بافتتاح وحدة بيطرية جديدة بمركز كفر الزيات، ثم يتفقد مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد التابعة لمحافظة طنطا.

وتشمل الزيارة مركز تجميع الألبان بقرية إبشواي بمركز قطور.