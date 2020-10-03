الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية من الأئمة والعاملين
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والعاملين بالوزارة، مؤكدة أنه سيتم توفير 500 منحة مجانية لهذا العام وحده، مع خصم 25 % لباقي المتقدمين للمعهد بموجب خطاب من الأوقاف.
وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم السبت - إنه وفي إطار التحفيز العلمي وصقل معارف ومهارات جميع العاملين بالوزارة تقوم بتوفير منحة الماجستير هذا العام بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، بحيث لا يتحمل الباحث أي تكاليف مادية طوال فترة الدراسة بما في ذلك الكتب الدراسية بالسنوات التمهيدية، حيث تتقاسم الوزارة والمعهد في إطار التعاون بينهما تحمل التكاليف، مع العلم بأن الملتحقين بالمعهد يحققون نتائج مشرفة.
وأشارت الوزارة إلى أن عددًا كبيرًا من الملتحقين بالمعهد، أنهى في إطار هذا التعاون الدراسة التمهيدية للماجستير وهم بصدد تسجيل رسائلهم العلمية، في حين حصل عدد غير قليل من الملتحقين بالمعهد سابقًا على درجة الماجستير وسجل بعضهم درجة الدكتوراه بعدد من الجامعات المصرية الحكومية.
ويشترط في المتقدم اجتياز اختبار القبول الذي تعقده الوزارة في الكتب التالية: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرّف.
علمًا بأن الكتابين الثاني والثالث متاحان في جميع فروع الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) بسعر رمزي قدره خمسة جنيهات للكتاب ، والكتاب الأول متاح بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وموجود إلكترونيًّا على موقع الوزارة ، وسيتم طرحه عبر منافذ توزيع إحدى الصحف القومية قريبًا وسيتم الإعلان عن ذلك فور طرحه مع الباعة.
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