لمسة وفاء لجيل العطاء.. وكيل "نقل النواب" يشيد بإعفاء كبار السن من أجرة المواصلات العامة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عامًا، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عامًا من كل رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.

وأوضح زين الدين، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ذلك القرار الذي جاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، يؤكد أن كرامة كبار السن أمر أساسي؛ لضمان ما يستحقونه من احترام، وأنه بالفعل لمسة وفاء لجيل العطاء.

وأشار النائب إلى أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ بما في ذلك الحق في الرعاية والاهتمام لكبار السن، لهو أمر أساسي لإقامة مجتمع يشمل جميع الأعمار؛ يشارك فيه كبار السن مشاركة كاملة ودون تمييز وعلى قدم المساواة.

وأكد زين الدين أن كبار السن في الدولة معظمهم من المتقاعدين وممن كانوا يعملون في جهاز الدولة الإداري ويعانون منذ تقاعدهم شتى المشكلات؛ لذا فإن قرار الوزيرة جاء ليخفف عنهم ويشعرهم بأن الدولة لم تنساهم.

وأضاف النائب أن أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين، حسب بيانات الجهاز، ويمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر.

وتابع زين الدين: بات ضروريًّا لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي كافحت من أجل شباب اليوم وإبراز دورهم في تنمية المجتمعات، بالإضافة إلى التوعية برعاية كبار السن وتوفير كل الرعاية المناسبة لهم؛ حيث إن التعامل مع كبار السن يتطلب المزيد من الصبر والحلم والحكمة في الوقت ذاته.

واستطرد وكيل لجنة النقل البرلمان: هم أيضاً يحتاجون إلى الرعاية الجسدية والنفسية على حد سواء؛ قد يبلغ الشخص سن التقاعد وهو لا يزال قادرًا على العطاء وخدمة مجتمعه، وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق المسنين؛ بما يحقق لهم التكريم والتقدير، وفي الوقت نفسه القدرة على خدمة المجتمع والعطاء والرفاهية التي يستحقونها بعد سنين العمل، وهو ما تفعله الدولة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.