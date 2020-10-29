أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "آرت تاون ٢" بالمقطم

08:25 م الخميس 29 أكتوبر 2020
وزيرة الثقافة تفتتح معرض "آرت تاون ٢" بالمقطم

وزيرة الثقافة

مصراوي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس، معرض art town 2 بالاب تاون في المقطم، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع التشكيلية، محمد المنشاوى مدير العلاقات الحكومية بالشركة المنظمة، وزينب الصعيدى منظمة المعرض وعدد كبير من التشكيليين والمهتمين.

وأشادت عبد الدايم بالأعمال الفنية المشاركة التي تؤكد ثراء الإبداع المصري وتعبيره عن القضايا المجتمعية، وثمنت الجمع بين أجيال من الفنانين المشاركين والذين يمثلون مختلف المدارس والاتجاهات.

وأضافت أن الفن التشكيلي بمختلف صوره يساعد على الارتقاء بالوجدان ويساهم في تنمية المجتمع وتطويره، وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات الثقافة والفنون تلعب دورا هاما فى إثراء ساحة الإبداع المصري، وأعلنت الاستعداد للمشاركة في تنظيم الدورات القادمة.

يشار إلى أن المعرض يضم ١٢٠ عملا متنوعا ما بين رسم ونحت وتصوير وأعمال خزفية ومشغولات يدوية ولوحات تشكيلية لأكثر من ٧٠ فنانا يعبرون عن عدد من الاتجاهات الفنية ويستمر حتى ١ نوفمبر المقبل ويتخلله عدد من الندوات واللقاءات الثقافية.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المقطم معرض آرت تاون 2

الخبر التالى:

٧٠ متدربا في ختام دورة أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق بالقابضة للمطارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا