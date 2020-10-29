وزيرة الثقافة تفتتح معرض "آرت تاون ٢" بالمقطم

مصراوي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس، معرض art town 2 بالاب تاون في المقطم، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع التشكيلية، محمد المنشاوى مدير العلاقات الحكومية بالشركة المنظمة، وزينب الصعيدى منظمة المعرض وعدد كبير من التشكيليين والمهتمين.

وأشادت عبد الدايم بالأعمال الفنية المشاركة التي تؤكد ثراء الإبداع المصري وتعبيره عن القضايا المجتمعية، وثمنت الجمع بين أجيال من الفنانين المشاركين والذين يمثلون مختلف المدارس والاتجاهات.

وأضافت أن الفن التشكيلي بمختلف صوره يساعد على الارتقاء بالوجدان ويساهم في تنمية المجتمع وتطويره، وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات الثقافة والفنون تلعب دورا هاما فى إثراء ساحة الإبداع المصري، وأعلنت الاستعداد للمشاركة في تنظيم الدورات القادمة.

يشار إلى أن المعرض يضم ١٢٠ عملا متنوعا ما بين رسم ونحت وتصوير وأعمال خزفية ومشغولات يدوية ولوحات تشكيلية لأكثر من ٧٠ فنانا يعبرون عن عدد من الاتجاهات الفنية ويستمر حتى ١ نوفمبر المقبل ويتخلله عدد من الندوات واللقاءات الثقافية.