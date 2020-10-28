الأوقاف والثقافة يصدران بواكير "رؤية" للنشء

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة أول عددين من سلسلة "رؤية" للنشء.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، وبعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" المترجمة تم إصدار "بواكير رؤية للنشء" وهما: الكتاب الأول بعنوان "بين الحقيقة والخيال" من إعداد ياسمين مجدي ورسوم أحمد جعيصة، وقدم له وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمقدمة جاء فيها:

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.. وبعد: فإن هذا الكتاب يعد من محفزات الذهن على متابعة القراءة وتنمية الخيال العلمي لدى النشء وهو نوع مميز من الأدب والكتابات المحببة لديهم.. وبذلت الكاتبة جهدًا ملموسًا في اختيار موضوعات الكتاب وفي تقديمها، حيث حاولت تقريبها للقارئ بعرضها في صورة سهلة ميسرة شيقة تأخذ طابعًا قصصيًّا مميزًا، مما يجعل من هذا الكتاب إضافة حقيقية لأدب الطفل ومكتبته".

وتابع: "وتناولت الكاتبة موضوعات: رحلة في الثقب الأسود لاستعادة الأشياء المفقودة - ماريو وثقب الأوزون - حكاية بنت تحولت إلى حجرة - كرسي الطبيب يسافر إلى كل مكان - إنه فيروس تاجي ولكنه ليس ملكًا - سر العائلة لكي تبقى دافئة - مع القراصنة.. براد الشاي على شكل جمجمة - الرمال المتحركة - أسلحة النباتات تواجه العابثين الذين يقطفونها في كل حين – الأرماديللو - مغامرة غبارة، ومن هنا نأمل في أن يستفيد جميع الأبناء والبنات مما تضمنته هذه الموضوعات من أفكار وخيال خصب".