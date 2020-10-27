"السبكي": تسجيل 800 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إجراء 51 ألف و484 فحصًا طبياً لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضحت إدارة المشروع في بيان اليوم، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والموزعين على 7 إدارات صحية تابعين لمحافظة الأقصر وهي إدارات "بندر الأقصر، القرنة، البياضية، وإسنا، أرمنت، الطود، الزينية"، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة أنحاء محافظة الأقصر.

وكشف الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن، وفتح ١٩٤ ألف و٨٨٤ ملفًا عائلياً حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل ٦٠% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و ٣٢٨ ألف و ٤٢٩ نسمة، فور تسجيلهم داخل المنظومة دون انتظار بدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأشار إلى أن كافة المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها ٥٩ مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى ٧ مستشفيات، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل.

يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.