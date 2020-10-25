حدث ليلاً| بيان إصابات ووفيات كورونا وحقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى وصباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة.

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وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف امرأة لأطفال في مدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول صورة لإحدى السيدات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والزعم بخخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

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وزير التنمية المحلية يشيد بتنظيم العملية الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين

أشاد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة.

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"فيديو وابتزاز وخيانة".. تفاصيل اعتراف المتهمين باغتصاب ربة منزل في الخانكة

أدلى المتهمون باختطاف سيدة وتناوب اغتصابها في الخانكة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقال "صديق المجني عليها".

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الوطنية للانتخابات: نعمل على إعداد مشروع لتأمين القضاة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية تأمين القضاة في متابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات برلمان 2020 والاشراف عليها يتم على نسق جيد.

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ممنوع الدخول بدون كمامة.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان أوسيم (صور)

شهدت لجان الانتخاب في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة والقرى التابعة لها، إقبالًا من كبار السن للتصويت في الانتخابات البرلمانية، بمحافظات المرحلة الأولى.

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مكافحة كورونا تحذر: من الممكن حدوث تحور عكسي وتزداد شدة كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن معدل انتشار الفيروس زاد مقابل انخفاض شدته، منوهًا إلى أن (كوفيد-19) متحور.

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إصابة المستشار السياسي لنائب ترمب بكورونا

أفادت "العربية" إصابة مسؤول بارز في البيت الأبيض بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد.

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كورونا عربياً: أكثر من 18 ألف إصابة جديدة.. وارتفاع طفيف في منحنى الوفيات

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المٌستجد في الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً، ليوم أمس السبت، بعدما أصاب الوباء 18 ألفاً و626 حالة جديدة، بفارق 2612 إصابة عن يوم أمس الأول، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و41 ألفاً و650 إصابة مؤكدة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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