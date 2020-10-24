أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

انطلاق حفل نقابة المهندسين لتكريم رواد حرب أكتوبر (صور)

07:43 م السبت 24 أكتوبر 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أقامت النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، حفلًا لتكريم الرواد من مقاتلي حرب أكتوبر 1973 المجيدة، حيث شارك بالحفل عدد من الوزراء ورؤساء الوزارء السابقين، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس عصام شرف.

وأكد المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس لجنة العلاقات العامة، حرص النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر واللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة، على تكريم الرواد من ابنائها المهندسين العسكريين، لافتًا إلى أن هناك عدد من الشركات الوطنية التي ساهمت في الحرب أيضًا تم تكريمها، مؤكدًا أنه لولا تضافر الجهود بين كل أبناء الوطن ماعبرت مصر.

وأضاف توكل أن دور المهندسين في هذه الحرب المجيدة كان كبيرًا وأشاد به الجميع، وشهد به العالم، مشددًا على أن هذا الدور لم يكن وقت الحرب فحسب، ولكنه برز فترة الإعداد لها خلال ست سنوات سابقة، ثم خلال معركة النصر ذاتها والتي انطلقت في الساعة الثانية ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ثم مرحلة ما بعد الحرب.

نقابة المهندسين حرب أكتوبر عصام شرف شريف إسماعيل

الخبر التالى:

10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106230

    عدد المصابين

  • 98713

    عدد المتعافين

  • 6176

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41992013

    عدد المصابين

  • 31184544

    عدد المتعافين

  • 1142731

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف أسباب تزايد إصابات كورونا الأيام الماضية.. وتحذير لهذه الفئة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا