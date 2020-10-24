بالصور.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة الشهيد محمود أبوالمجد بـ 6 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

بدأ توافد الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة.

ورصدت عدسة مصراوي إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 في لجنة مدرسة الشهيد محمود أبوالمجد بالسادس من أكتوبر، وذلك خلال الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات للمصريين في الداخل.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.