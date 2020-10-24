بالأسماء.. ننشر أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ

مصراوي

أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها رقم 1 لسنه 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أولي اجتماعاتها يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020.

وتضمن تشكيل لجنة إعداد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائبا من أعضاء المجلس، وجاءت أسماء اللجنة على النحو التالي :