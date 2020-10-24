وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب

كتبت- ياسمين سليم:

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020 التي انطلقت مرحلتها الأولى اليوم وتستمر للغد، وذلك في لجنة المركز القومي للبحوث بالدقي.

وقالت عقب الإدلاء بصوتها إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم، وفقًا لبيان من الوزارة.

وبحسب القباج فإن على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.