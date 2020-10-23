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التضامن تنفي إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

11:28 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
التضامن تنفي إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة سواء للاستعلام أو الشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت أن الاستعلام إلكترونياً عن البرنامج يتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ""https://tk.moss.gov.e، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الروابط المزيفة.

وفي السياق ذاته، فإن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حالياً إلى 3.6 مليون أسرة، كما تم تنقية برنامج الدعم النقدي على مدار السنوات الماضية، وخروج نحو 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، حيث إن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.

وفي النهاية، ناشدت التضامن جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).​

وزارة التضامن الاجتماعي مجلس الوزراء برنامج تكافل وكرامة

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