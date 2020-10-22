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جهاز "حدائق أكتوبر" يرفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة

11:03 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، نظراً للتغيرات المناخية.

وأضاف فتحي، في بيان، الخميس، أنه تم استعراض المعدات والمهمات المتواجدة بالمدينة بمختلف أنواعها ووظائفها والوقوف على مدى الجاهزية لفرق الصيانة، بعدد 12 فرقة صيانة منتشرة بمختلف المدينة، مع التأكيد على رفع كفاءة جميع المعدات والأفراد وتجهيز الخطة وتحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات، بجانب صيانة وتطهير جميع بالوعات المطر بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، على أنه تم التنبيه على مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وشركات النظافة لمواجهة أي نوات أو طوارئ خلال موسم الشتاء بالمدينة.

موسم الشتاء حدائق أكتوبر استعدادات المدن

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