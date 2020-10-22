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الآن.. أمطار ورعد وبرق على الساحل الشمالي والإسكندرية والضبعة والعلمين (صور وفيديو)

12:13 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض بعض المناطق في الساحل الشمالي والإسكندرية والعلمين والعجمي لسقوط أمطار غزيرة ورعدية.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تبعا لآخر إصدارات الأقمار الصناعية، تتساقط الأمطار على مدينة الضبعة الآن يصاحبها البرق والرعد وتمتد إلى مدينة العلمين وسيدي عبدالرحمن.

وأضافت الهيئة، أنه تم تسجيل كمية الأمطار في محطة الضبعة التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية حتى الآن بمعدل ٦.٣ ملليمتر.

وقالت إن آخر إصدارات صور الأقمار الصناعية تشير إلى دخول السحب الرعدية مدينة الإسكندرية بموازاة الساحل وتتجه إلى ادكو ورشيد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

ورصدت الهيئة أيضاً عبر الأقمار الاصطناعية، سقوط أمطار على الساحل الشمالي قرب مدينة العلمين، بجانب برق على منطقة العجمي بالإسكندرية.

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