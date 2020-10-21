أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

سحب ترخيص المراكب وحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.. الحكومة توافق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

03:44 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
سحب ترخيص المراكب وحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.. الحكومة توافق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:
قال مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إنه وافق على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة وجود المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.

وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين وجوده خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًّا.

كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

تنمية البحيرات الثروة السمكية مجلس الوزراء

الخبر التالى:

قريبًا.. "حماية المستهلك" يفعِّل استقبال الشكاوى "فيديو كول" لخدمة الصم وضعاف السمع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا