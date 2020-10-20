سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن "مايكروسوفت 365" للطلاب وكيفية إنشاء حساب وتفعيله

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق مع شركة "مايكروسوفت مصر"، لاستخدام حلولها التكنولوجية لخلق بيئات تعليمية رقمية تتضمن تفعيل حساب الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم (https://office365.emis.gov.eg/) وإتاحة إمكانية الحصول على إيميل مدرسي لجميع المعلمين والطلبة، بالإضافة إلى جميع التطبيقات الخاصة بـOffice365 التي تعمل على تمكين جميع الطلبة والمعلمين؛ لتحقيق أفضل ما لديهم.

تم تنفيذ هذه المنظومة الآلية لاستخراج الحسابات بشكل ميسر وآمن لأكثر من 20 مليون طالب وأكثر من مليون معلم، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت مصر" وشريك أعمالها لتطوير البرمجيات "Cairo Codes"، وشركة "BlueCloud" لتصميم الموقع بالأساليب العصرية الحديثة.

لإنشاء حساب للطالب أو المعلم

- الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا

- إدخال الرقم القومي للطالب أو المعلم.

- إدخال الرقم التعريفي للطالب.

وينشر "مصراوي" أبرز الأسئلة والإجابات لاستخراج حساب على منظومة "أوفيس ٣٦٥":

> ما الرقم التعريفي للطالب وكيفية الحصول عليه؟

- هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة.

> ما فئات الطلاب المستهدفين للاستفادة من خدمات الموقع؟

- جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة؛ بداية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب مرحلة الثانوي العام.

> في حالة عدم وجود بيانات للطالب على الموقع عند محاولة الدخول.

- مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومي الصحيحَين

> ما الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطأ في البيانات المسجلة للطالب على الموقع؟

- الرجوع إلى المدرسة لإجراء التعديلات اللازمة على السجل الإلكتروني للطالب.

> هل يمكن للطلاب غير المصريين الاستفادة من الخدمة المقدمة من الموقع؟

- ستتم لاحقًا إتاحة آلية لهم للاستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها.