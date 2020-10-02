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بالصور.. نقيب المعلمين يقود مسيرة لدعم خطوات بناء الدولة الحديثة

02:58 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
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مصراوي

انطلقت مسيرة لنقابة المهن التعليمية بقيادة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، من المركز الرياضي بالعباسية في اتجاه النصب التذكاري بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وإعلان تأييد خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الدولة الحديثة.

وأكد " الزناتي" أن الدولة المصرية شهدت على مدار ٦ سنوات ماضية إنجازات ضخمة تشبه الإعجاز في مختلف مجالات التنمية، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية وآلاف المصانع والمدن الجديدة والتنمية الزراعية في مشروع المليون فدان وغيرها من المشاريع الضخمة التي تمت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أننا أمام إنجازات لا ينكرها إلا جاحد.

وشدد نقيب المعلمين على أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تأتي في ظل انتصارات متعددة تشهدها الدولة المصرية في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

نقابة المهن التعليمية خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب النصب التذكاري

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