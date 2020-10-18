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لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بلبنان

03:01 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.. القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بلبنان

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، سوق الخضرة بمدينة صيدا، للاطمئنان عليهم وفتح قنوات تواصل معهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقالت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إنها التقت في إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم فى هذه المنطقة ، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

وتأكدت الملحق العمالي، من وضعهم القانوني، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتكم دائما.

وقامت الملحق العمالي بإبلاغهم اهتمام الوزير بأوضاع العمالة المصرية بلبنان، وأبدوا تقديرهم لزيارة الملحق العمالي ودور السفارة ممثل فى مكتب التمثيل العمالى فى مساعدتهم على نقل كفالتهم إلى كفلاء جدد.

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وزارة القوى العاملة السفارة المصرية بيروت

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