شاهد نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش بسفح الأهرامات (صور)

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش "للرجال والسيدات"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي المقام بسفح منطقة أهرامات الجيزة بمشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة.

وأعرب العناني عن سعادة الوزارة بإستضافة الفاعليات الرياضية الكبري في المواقع الأثرية لأن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة وفي نفس الوقت وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، اليوم، لها طابع خاص لأنها أولى الفاعليات الرياضية التى تتم في موقع أثري في مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستئناف مصر لحركة السياحة الشاطئية في أول يوليو والسياحة الثقافية في أول سبتمبر.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أن استضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة يعبر عن حرص الدولة لتشجيع منتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم على قدرة مصر على استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها في لعبة الإسكواش، لافتًا إلى أن منطقة الأهرامات أصبحت ملازمة لبطولة الإسكواش في السنوات القليلة الماضية حيث قدمت مشهدًا هائلًا للرياضة والرياضيين، ما يسلط الضوء على مكانة مصر الرائدة في ساحة الإسكواش العالمية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة هي واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية سيدات ورجال، ويتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم.