لتجنب سيناريو الغرق.. تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف بمنطقة المنصة بمدينة نصر
كتب- محمد نصار:
تفقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة منطقة المنصة بمدينة نصر.
وخلال الجولة بالمنطقة تم بحث تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحي في محيط منطقة المنصة والتوجيه بسرعة بدء الأعمال.
جاء ذلك بحضور رئيس حي غرب مدينة نصر، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
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