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حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

07:03 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة/ الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع إحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

دار الإفتاء المصرية التحرش الجنسي وزارة الإسكان عاصم الجزار انتصار السيسي مجلس الوزراء السيسي

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