وزير التنمية المحلية لـ"رؤساء وحدات حقوق الإنسان": خدمة المواطن شرف لنا جميعاً

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً، مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم (بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة) يمثلون 24 محافظة وذلك في ختام البرنامج التدريبي للوزارة على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد اللواء شعراوي، على أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال، والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة 2030.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان، وشدد شعراوي، على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية في كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتاً إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، رؤساء الوحدات بالاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.

وطالب شعراوي، رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، والتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلي بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في الوحدات المحلية والمواطنين.

وأضاف شعراوي: ننتظر منكم بذل الكثير من الجهد خلال الفترة المقبلة.. وعايزين نسمع للمواطن ونقرب منه ونحل مشاكله اليومية لإننا جميعاً بنشتغل لخدمة المواطن.. ننزل الشارع ونعرف المواطنين في القرى والنجوع والعزب ما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمتهم وكمان نقدر نعرف الاحتياجات الحقيقة ومشاكل الناس.

كما أكد الوزير على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة، مضيفاً: دوركم مؤثر ومهم ولازم تؤمنوا بأهمية عملكم ودوركم في تحقيق رضا المواطنين عن الإدارة المحلية في محافظاتكم.. وخدمة المواطن شرف لنا جميعاً.

وقال شعراوي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد آخر من الدورات لرؤساء حقوق الإنسان في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بخلاف ما تم إدراجه في خطة التدريب لعام 2020 / 2021.

وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التي تواجه عملهم كما قدموا عدداً من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتواصل مع المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم في تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين.

كما طالب شعراوي، رؤساء الوحدات بعرض بعض الدروس المستفادة من الدورة التدريبية التي حصلوا عليها بسقارة، واستمع لعدد من المقترحات من رؤساء المحدات ومن بينهم محمد فوزي من الوادي الجديد وليلى أحمد من البحر الأحمر ومحمود صلاح من السويس وهايدي جمال من بني سويف والذين أشادوا بقرار وزير التنمية المحلية بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظات عقب توليه المسئولية وحرصه المستمر على تذليل أي تحديات تعوق عملهم، كما عرضوا بعض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في محافظاتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة قيام كل محافظة بتعيين شخص مسئول عن استقبال ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة وذوي الهمم في مقار المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على دراستها وحلها والتيسير والتسهيل عليهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن، مع ضرورة موافاة الوزارة بقائمة الأشخاص الذين تم تكليفهم بذلك.

وفي ختام اللقاء قدم رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم الشكر للواء محمود شعراوي على دعمه المستمر لهم لأداء عملهم على أكمل وجه، في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإدارة المحلية.