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تعرف على المستندات المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية

01:41 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
تعرف على المستندات المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية

التابلت المدرسي

كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي، لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد السبت المقبل 17 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استلام أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بعد تجهيز المستندات المطلوبة لاستلامه.

جاءت المستندات كالتالي:

إيصال تأمين التابلت من مكتب البريد + 3 صور من الإيصال
صورة إيصال دفع المصروفات المدرسية
صورة بطاقة ولى الأمر
صورة من شهادة الميلاد للطالب
حافظة بلاستيك
إقرار استلام التابلت ​

التابلت المدرسي وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد فيروس كورونا إجراءات احترازية

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