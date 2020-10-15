وزير التعليم: القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع
كتب - أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القصة المقررة علي المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع.
وأضاف شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن القصة للاطلاع مثلما كان الحال في الصف الأول والثاني الثانوي من العام الماضي.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن أنه لا يوجد تغيير في منهج الثانوية العامة.
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