مصدر بـ"القابضة للكهرباء": ٨٠٠ ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم تلقي ٨٠٠ ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية؛ وإن ذلك يأتي استمرارًا للمتابعة الدورية لعمل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الحالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ تفعيل المنصة حتى ١٣ أكتوبر الجاري، استقبلت ٧٠ ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتواصل المنصة استقبال عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، كما شدد على استمرار تلقي المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.