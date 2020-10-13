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لاكتشاف المواهب.. وزيرة الثقافة تلتقي محافظ أسيوط

02:00 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مستهل زيارتها للمحافظة.

وبحثا سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة، كما ناقشا العديد من أساليب تحقيق العدالة الثقافية لأبناء قرى ونجوع المحافظة من خلال افتتاح منافذ دائمة لإصدارات الوزارة وإقامة فعاليات في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب استثمار المواقع المفتوحة لإقامة فعاليات فنية وفكرية مكثفة من خلال المسارح المتنقلة.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بأن تكون شارة البدء للمشروع في الصعيد من محافظ الفيوم، وقت أن كان اللواء عصام سعد محافظًا لها، واليوم نجني ثماره بأسيوط وهو محافظا لها.

وأكد محافظ أسيوط أنه يقدم كل الدعم للأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التي تقام في المحافظة، لأن الثقافة هي القاطرة التى تقود حركة التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة في كافة المجالات.

وزارة الثقافة أسيوط عصام سعد إيناس عبدالدايم

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