كلمة رئيسة القومي للمرأة أمام رئيس الجمهورية خلال فعاليات الندوة التثقيفية

كتبت- نور العمروسي:

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة خلال مشاركتها اليوم، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة "أكتوبر 73 .. رمز البقاء والنماء"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مرسي: "أشرف بالتواجد وسط قامات كبيرة نحتفل سويًا بنصر أكتوبر المجيدة"، مضيفة: "سطرت المرأة المصرية عبر التاريخ ملحمة في عشق تراب مصر وتضحيات نسجت تاريخ أمة، حيثُ شاركت في جميع مراحل النضال ضد العدو سواء كان احتلالاً أو عدواناً أو حكم جماعة، أو إرهاب غاشم لادين له".

واستشهدت "مرسي"، خلال كلمتها بالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بعبارة: "نحن لا نهاب الموت"، وهي عبارة شهيرة للمرأة المصرية في أول مظاهرة نسائية في ثورة 19؛ لإعلان تأييدهن للثورة واحتجاجهن على نفي زعماء الأمة، مشيرة إلى سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات في هذا الوقت وهن: نعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، وغيرهن من عظيمات مصر.

وأضافت "مرسي"، أن بطولة المرأة المصرية في الدفاع عن الوطن لم تقف عند الحروب التي خاضتها مصر، ولكنها كانت أيضًا حجر أساس في الثورات المصرية، لافتة إلى أنه في العصر الحديث وخلال حرب فلسطين عام 48، نجد ابتسامات عبدالله أول سيدة تتطوع بالجيش المصري لإسعاف المصابين، التي حملت رتبة ملازم أول.

وتابعت: "وفي عام 56 ومرورًا بحرب 67 وحتى نصر أكتوبر العظيم، خلدت الفدائيات أسمائهن في لوحة شرف، حيثُ مزجت بين سمات الشجاعة والصمود والتضحية عصمت خفاجى وزينب الكفراوى وعلية الشطوى وكثيرات".