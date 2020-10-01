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القوى العاملة: تعيين 110 شباب بينهم 6 من ذوي القدرات بالوادي الجديد

11:41 م الخميس 01 أكتوبر 2020
القوى العاملة: تعيين 110 شباب بينهم 6 من ذوي القدرات بالوادي الجديد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 110 شباب، من بينهم 6 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 41 من راغبى العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي، أن المديرية، تلقت في مجال علاقات العمل 10 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية اثنين منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال حسين، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 132 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت تفتيشا على 76 منشأة وعمل 14 قياسات ميدانية، وحالة غلق إداري.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 70 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

محمد سعفان وزير القوى العاملة الوادي الجديد ذوي القدرات

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