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"حقق لنا الله فتوحًا".. نقيب المحامين يكشف نتائج لقائه بـ"النواب" بشأن "القيمة المضافة"

10:51 م الخميس 01 أكتوبر 2020
"حقق لنا الله فتوحًا".. نقيب المحامين يكشف نتائج لقائه بـ"النواب" بشأن "القيمة المضافة"

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، بشأن نتائج لقائه اليوم الخميس بمجلس النواب، حول ضريبة القيمة المضافة.

وقال "عطية"، في مستهل كلمته: "حقق لنا الله اليوم فتوحا بمجلس النواب، فلا تتصوروا قدر التقدير والترحيب والتعاطف مع كل قضايانا، وعلى وجه التحديد قضية ضريبة القيمة المضافة".

وأوضح نقيب المحامين، أنه التقى بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي والصديق بهاء الدين أبو شقة، وعدد من النواب بينهم النائبين أحمد حلمي الشريف، وهاني أباظة، مشيرا: "تم اللقاء بغرفة وكيل المجلس، وهم يتعاطفون معنا ويتفهمون حجتنا، ووفقت في أن أشرح لهم حقيقة مطلبنا، فليس لنا اعتراض على قانون الضريبة القيمة المضافة، ولكن وجه مطلبنا يتصل بنا كمحامين، ويتعلق بالمساواة مع الأطباء".

وذكر نقيب المحامين: "شرحت أن التشريع الذي صدر أقر باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم كون أنهم في حالة ضرورة، وذات العلة بل أكثر تحققا لدى عملاء المحامين، فهم في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، ولاتحاد العلة يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء".

وأشار نقيب المحامين: "ما غادرت البرلمان إلا وقد جندت كتيبة من عيون أعضاء مجلس النواب مقتنعة بقضيتنا وسوف تتبناها، وسوف ينقلون الأمر للأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لأنه إلى أن غادرت لم يكن قد عاد من الكويت التي سافر إليها صحبة الرئيس للتعزية في أمير الكويت الراحل؛ رحمه الله وطيب ثراه جزاء ما قدمه للأمة العربية".

وأنهى كلمته قائلا: "قد عدت مرضيا متفائلا مقتنعا بأنه لا يضيع حق ورائه مطالب، وأعدكم أنني كما كنت وسأظل في خدمة قضايانا، وأنني قد جندت نفسي، ونذرت حياتي لخدمة المحاماة والمحامين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

رجائي عطية نقيب المحامين مجلس النواب

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