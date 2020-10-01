رئيس جهاز المنيا الجديدة يشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:



شهد المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، اصطفاف جميع معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات (لوادر وأوناش - سيارات كسح – كيبوتة سحب المياه - سيارات باسكت - قلابات - عربات تنك مياه).



وأكد أحمد، في بيان، اليوم، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تنفيذ 50 بالوعة أمطار بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى عمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، فضلا عن تزويد عربة كسح حديثة مزدوجة لمواجهة مثل هذه الظواهر، وتوفير مصدر تغذية كهرباء بديل بالإضافة إلى تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقاً لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع بمدينة المنيا الجديدة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم التنسيق مع كل من محافظة المنيا وشركة المياه والشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة كهرباء مصر الوسطى، وكافة المجالس المحلية بالمراكز، وشركة المقاولون العرب وشركة المقاولات المصرية، وتم تبادل بيانات المعدات المتواجدة في كل منها، وأرقام الهواتف للاستعانة ببعضهم البعض في حالة الاحتياج.