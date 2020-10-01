بيان تأبين أمير الكويت.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

كتب- مصراوي:



قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم ستتناول طرح اقتراح من هيئة المكتب بالإبقاء على قوائم اللجان كما هي دون انتخابات جديدة أسوة بما يحدث كل عام.



وكشف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيلقي بيانا لتأبين أمير الكويت، وترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في 28 أكتوبر لتجديد الطوارئ.