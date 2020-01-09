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"كنوز القاهرة الفاطمية".. في ندوة بالأوبرا

11:22 م الخميس 09 يناير 2020
"كنوز القاهرة الفاطمية".. في ندوة بالأوبرا

الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية

كتب- محمد عاطف:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية بعنوان كنوز القاهرة الفاطمية، وذلك في السابعة مساء الأحد 12 يناير، على المسرح الصغير.

وتستضيف الأمسية، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، والدكتور محمد الكحلاوي أمين الاتحاد العام للأثريين العرب، والدكتور أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي ويديرها الدكتور جمال الشاعر، ويصاحبها معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنان جورج ماهر.

يدور الحوار حول تاريخ القاهرة الفاطمية وأهم معالمها وطرازها المعماري المميز، إلى جانب التأكيد على ثراء الحضارة الإسلامية التى تذخر بها مدينة الألف مئذنة، كما يطلق عليها العلماء والمؤرخون.

تأتي الأمسية، ضمن احتفالات الثقافة المصرية باختيار القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2020.

مجدي صابر دار الأوبرا كنوز القاهرة الفاطمية

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