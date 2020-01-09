التنمية المحلية: 4 دورات تدريبية جديدة الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2019/2020)، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية.

وتتضمن الدورات حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهي التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية إضافة إلى دورتين تدريبتين عن أساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال الشئون المالية، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية مستوى ثاني للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الخميس، أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي (2019/2020)، ومستوى الآداء ومدى الاستفادة والمستوى للخريجين من متدربي الدورات التدريبية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتي بدأت سبتمبر 2019 استفاد منها حوالي 2512 متدربًا بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.

وأوضح أن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم.

وأضاف أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

كما احتفل مركز سقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات دورة الكفاءة والفاعلية في تطبيق الحجز الإداري لتعظيم إيرادات الدولة للعاملين والمديرين في إدارات الإيرادات ولجان الحجز الإداري والتحصيل والتي استفاد منها 54 متدربًا من جميع المحافظات.