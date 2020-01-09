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أول رد من "الكهرباء" على فاتورة لفنان بـ37 ألف جنيه

03:27 م الخميس 09 يناير 2020
أول رد من "الكهرباء" على فاتورة لفنان بـ37 ألف جنيه

الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه جرى متابعة شكوى الفنان عمر زهران بعد تظلمه من فاتورة كهرباء صادرة بحقه بمبلغ ٣٧ ألف جنيه.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه تم إجراء معاينة على أرض الواقع وتم التأكد من صحة بيانات واستهلاك الفنان على الطبيعة.

وأوضح أنه تم تخفيض المبلغ المستحق دفعه إلى ١٣ ألف جنيه فقط، وتشريح ٢٥ ألف كيلو وات تم استهلاكها على مدار السنوات الماضية على نحو ٧٢ شهرًا.

كان المخرج والممثل عمر زهران، نشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك" صورة لإيصال كهرباء لشقته، شاكيا من قيمة المبلغ بها. وكتب زهران: "مش قادر أصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه جايللي فاتورة الكهرباء بسبعه وتلاتين ألف جنيه مصري".
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الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فاتورة كهرباء

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