التنمية المحلية: تلقينا 100 ألف رسالة من المواطنين في عام ونجحنا في حل 96.7 %

كتب- محمد سامي:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن "مبادرة صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف و400 رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل,

وأشار اللواء محمود شعراوي، بحسب بيان، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المباردة فى حل 24ألف و829 شكوى بنسبة 96.74% وجارى حل باقى الشكاوى.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التي حققتها مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع الشكاوى والمقترحات الي تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، والذي أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى ومتابعة محافظات الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.

واستعرض اللواء محمود شعراوي نتائج التقرير الذي تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019 والتي شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، ما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقي وصوتهم مسموع بالفعل.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهي شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هي محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادي الجديد، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة مابين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 11 ألفاً و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019 حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر2019 بعدد 2089 شكوى وتم حلها بنفس النسبة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثرمن 22 ألف شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 96,7 % ، وصفحة الفيس بوك 2981 شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الالكتروني 624شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالاً ضم إقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.​