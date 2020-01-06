حدث ليلًا| ترامب يهدد العراق.. وخبير يحذر من أسباب "القاتل الصامت"

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- ترامب: لن نترك العراق إلا إذا دفعت بغداد مقابل القاعدة الجوية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم كشف المعلومات الاستخبارية المتعلقة بقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".

- خبير عسكري: "البحرية المصرية" ضعف مثيلتها التركية.. ومستعدون لجميع السيناريوهات الطارئة

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن نقل تركيا قوة عسكرية كبيرة إلى الأراضي الليبية لابد أن تكون له مقدمات قوية.

- "السيارات عائمة".. إسرائيل تغرق في أمطار غير مسبوقة (فيديو)

أصيبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصدمة عقب غرق اثنين من المستوطنين، في أحد المصاعد بتل أبيب، بعدما غمرته مياه الأمطار في الطابق السفلي، في عاصفة حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

- مدير مركز السلامة السابق: هناك شروط يجب مراعاتها عند تركيب سخانات الغاز

قال مجدي صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقًا، إن هناك شروطًا عند تركيب سخانات الغاز يجب توافرها ومراعاتها؛ حتى لا ينتج عن تركيبها بشكل خاطئ حوادث اختناق وموت.

- سانت كاترين تنتظر سقوط الثلوج بـ 7 درجات تحت الصفر

تشهد مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة بها في الليل 7 درجات تحت الصفر.

- متحدث مجلس النواب الليبي: قواتنا المسلحة جاهزة للتصدي للغزاة الأتراك

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام في ليبيا، وإن الخيار الوحيد لدى الشعب الليبي هو التصدي لأي غزو تركي.

- مسؤول أمريكي: رصدنا حالة تأهب قصوى للصواريخ الإيرانية

ذكر مسؤول أمريكي، أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إيران.

- لماذا كان قاسم سليماني في العراق؟ عبد المهدي يجيب

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان على موعد معه في الثامنة والنصف من صباح اليوم الذي قتل فيه في غارة أمريكية ببغداد.

- قائد إيراني: طهران ستستهدف حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية انتقامًا لمقتل سليماني

قال محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، إن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

- فصيل شيعي عراقي يطالب الجيش الأمريكي بمغادرة العراق وإلا المواجهة

أعلن قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن على القوات الأمريكية الانسحاب طوعيًا فورًا بعد قرار البرلمان العراقي وإلا سيواجه زلزالاً كبيرًا.

- مغلق لأداء الصلوات.. دير سانت كاترين يستعد لعيد الميلاد المجيد

يستعد دير سانت كاترين، لاحتفالات عيد الميلاد، حيث أصدرت رئاسة أسقفية سيناء، بيانًا بإغلاق الدير، يومي الثلاثاء والأربعاء.

- مصادر بـ"مصر للطيران": وصول الطائرة الثامنة من صفقة "آيرباص" الشهر الجاري

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن طائرتها الثامنة من طراز "آيرباص A220-300"، تصل خلال الشهر الجاري قادمة من مدينة كيبيك بكندا، لتنضم لأسطول الشركة ضمن صفقة 12 طائرة من الطراز نفسها، تصل تباعًا حتى يونيو عام 2020.

- المنزل تحول إلى رماد.. مأساة أسرة بلا مأوى بسبب حريق بالعياط

اندلع حريق هائل التهم محتويات منزل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، دون إصابات.

- "تهنئة قلبية من أخيك المسلم".. الإفتاء تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو لتهنئة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.

- وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون.

- وزير الإسكان: ننفذ مشروعات بـ85 مليار جنيه.. و"بعض المواطنين همهم على جيبهم"

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن موازنة المشروعات القومية الحالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية تقدر بـ85 مليار جنيه، مضيفًا أنها كانت كانت 8 مليار جنيه فقط منذ خمس سنوات.

- وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة ليست "فنكوش"

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن إيجاد مناطق عمرانية جديدة يسمح بإعادة تأهيل التجمعات لعمرانية القديمة، مضيفًا أنه على رأس هذه التجمعات محافظة القاهرة، لتعود العاصمة لرونقها كما كانت.