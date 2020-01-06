وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون، بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات الجديدة من شأنها مد العمل بالقانون، وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة، واستلام طلبات التقنين من جميع المواطنين راغبي التصالح دون أن يكون هناك تقييم من قبل القائمين على استلام الأوراق، وتم التأكيد على هذا الأمر مع مجلس المحافظين في أكثر من اجتماع.

وأوضح: "مش هنعامل واحد ساكن على الكورنيش زي واحد قاعد في شقة في منطقة بسيطة، هدفنا التخفيف عن المواطنين والتصالح في كل الحالات التي تنطبق عليها الشروط، حتى فيما يخص قيود الارتفاع بعد حصر كافة الحالات من الممكن أن يتم اتخاذ إجراء بشأنها، ولكن على المواطنين التقدم لحصر جميع الحالات".​