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بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد المعهد القومي للأورام

10:41 م الأحد 05 يناير 2020
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل وعودته إلى أدائه الطبيعي.

وأكد الوزير خلال الزيارة، ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال التجديد والتشطيبات بالمعهد حاليًا؛ حتى يعود للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمرضى، باعتبارها أولوية قصوى، وتوفير العلاج اللازم، والعمل على تقديم خدمة صحية مميزة.

كما اطلع الوزير خلال الزيارة، على كافة أعمال المقاولات والترميمات من مدير المشروعات المسئول عن ترميمات المعهد، كما تفقد الوزير الأقسام الطبية بالمعهد للاطمئنان على سير العمل بها.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد، استمرار المعهد في استقبال المرضى وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية.

معهد الأورام خالد عبد الغفار التعليم العالي

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