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تطوير المحلات والمباني.. ننشر مخطط تطوير مثلث البورصة (صور)

06:00 ص السبت 04 يناير 2020
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كتب– محمد عاطف:

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، التابع لوزارة الثقافة، استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير المرحلة الثانية من منطقة مثلث البورصة، في منطقة القاهرة التاريخية بوسط العاصمة.

وحصل "مصراوي" على صور مخطط المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها، عقب الانتهاء من إعداد تصور كامل حول المشروع، استكمالاً للمرحلة الأولى للمشروع، الذي جرى الانتهاء منه العام الماضي.

وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن المشروع يشمل تطوير وترميم كافة واجهات المباني بالمنطقة، إلى جانب إزالة المخالفات والتعديات، وتطوير واجهات المحلات.

وأضاف: "طالبنا بتقديم مقترح لتطوير ورفع كفاءة الممرات والفراغات بالمنطقة، لتتوائم مع طبيعتها التراثية، استكمالًا لما تم الانتهاء منه في المرحلة الأولى بشارع الشريفين، وعرضت هذه المقترحات في اجتماع اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة الدكتور إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية".​

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