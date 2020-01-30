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"العم سام "و"التاريخ الإسلامي".. أسرة حمدان: هناك كتب فقدت أثناء وفاته

03:39 م الخميس 30 يناير 2020
"العم سام "و"التاريخ الإسلامي".. أسرة حمدان: هناك كتب فقدت أثناء وفاته

ندوة لمناقشة كتاب هلال جمال حمدان للكاتب الصحفي خا

كتب - أسامة علي:

قالت سالي حمدان، ابنة شقيق الراحل جمال حمدان، إن الأسرة سعيدة بوضع جمال حمدان تليق به وعبقريته، مؤكدة أن اتهامه بالاكتئاب والعزلة غير صحيح.

وأضافت خلال ندوة لمناقشة كتاب هلال جمال حمدان للكاتب الصحفي خالد ناجح، بحضور النائب يوسف القعيد، وائل حمدان، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد الباز، أنه كان زاهدًا لكل أشكال الترف ورفض جائزة الدولة التقديرية، مؤكدة أن الجائزة الوحيدة التي حصل عليها كانت جائزة الكويت وقدرها 13 ألف دولار، وتم توزيعها على العائلة.

واكدت أن الشخصية الدرامية لجمال حمدان تدرس في العزة والكرامة والعبقرية والزهد، موضحة أنه أثناء وفاته كانت هناك كتب فقدت وكانت جاهزة للطباعة وعلى نفس قوة كتاب شخصية مصر منها كتاب عن "العم سام" وآخر عن التاريخ الإسلامي، إضافة إلى كتاب آخر عن السادات بعنوان "سيكولوجية الحشاش".

جمال حمدان سالي حمدان كتاب هلال معرض الكتاب

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