وزير الأوقاف يطالب أفراد المجتمع ببذل الجهد لنهضة مصر

الطور - أ ش أ:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد الوادى المقدس بمنطقة الجبيل بمدينة الطور بجنوب سبناء، ودار موضوعها حول معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق السكينة للأفراد والمجمع.

كما أدى الصلاة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ قبائل جنوب سيناء، كما قام كل من وزير الأوقاف فى اطار زيارته للمحافظة و يرافقه محافظ جنوب سيناء بزيارة منطقة حمام موسى التي تسعى المحافظة إلى تطويرها لتكون مشفى سياحي عالمي في إطار خطة المحافظة في تطوير السياحة العلاجية بالمحافظة وتفقد منطقة الجبيل التى يتم تطويرها بشكل شامل.

وأكد وزير الأوفاف فى خطبة الجمعة أن معية الله تعالى مهمة للفرد والمجتمع وبها تنهض الأمم مبينا أن مراعاة الله في كل عمل وعبادة يحقق له النجاح والقبول مطالبا كل افراد المجتمع بالثقة بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الجهد لنهضة بلدهم.

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