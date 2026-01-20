القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تُقيمها الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2025/2026، سواء على مستوي الإدارة العامة لرعاية الشباب، أو على مستوي إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء شخصية طلابها وصقل مواهبهم الإبداعية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية للطلاب، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز الجامعة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الجديدة من خلال اتاحة الدورات التدريبية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن إجازة منتصف العام الدراسي تمثل فرصة حقيقية للممارسة الانشطة بهدف توسيع مدارك الطلاب خارج الإطار الأكاديمي التقليدي، من خلال المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أو من خلال إدارات الشباب داخل الكليات، والتي تسهم في تنمية مهارات التواصل والقيادة وتحمل المسئولية، وتساعد الطلاب على استثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، بما يعزز التوازن بين التحصيل العلمي وبناء الشخصية، ويواكب توجهات الجامعة نحو إعداد خريج متكامل قادر على مواجهة تحديات العصر.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية وإدارات رعاية الشباب داخل الكليات.

وتتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تنظيم مجموعة من الورش العملية على أيدي متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة إبداع 14 للطالب والطالبة المثالية، وتنظيم معسكر تدريبي لطلاب الشطرنج استعدادًا للمشاركة في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية التي تقام في فبراير 2026.

أما الأنشطة الثقافية، فتشمل تنظيم ورش تدريبية في مجالات الشعر، والبحث، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير 2026، إلى جانب المشاركة في مسابقة إبداع 14 في مجال الرواية والقصة والشعر وذلك خلال الفترة من 26 يناير حتى 3 فبراير 2026، كما يتم تنظيم ورش عمل للطلاب من ذوي الهمم في مجلات الحائط، ودوري المعلومات، والأنشطة الفنية بهدف دمج هؤلاء الطلاب في المجتمع.

وتتضمن الأنشطة العلمية، تنظم ورش عمل تدريبية في مجالات الابتكارات الهندسية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف الاستعداد للمشاركة في الملتقيات القمية، كما يتم تنظم دورة تدريبية حول تنمية المهارات الشخصية، ودورة تدريبية حول تنمية مهارات سوق العمل، وذلك بمركز إعداد القادة.

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل إطلاق مسابقة كأس الجامعة في لعبة البادل يتم الاعلان عنها مع بداية الاجازة، وكذلك تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة في ألعاب خماسي قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضي، وكاراتيه، وألعاب قوي، والأرجوميتر، والتايكوندو وذلك خلال الفترة من 24 يناير حتي 11 فبراير 2026، بالإضافة إلي المشاركة في دورة الشهيد الرفاعي الـ 53 لألعاب القدم، والكونوفو، والمصارعة، واليد للطالبات والطلبة، والرماية، وكروس فيت، وتنس أرضي، وسلاح، وألعاب قوي، وسباحة، وكرة سلة، والجودو، وسباحة الزعانف، والريشة الطائرة، وخماسي حديث، بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي بملاعب الجامعة.

وعلى مستوي الاتحادات الطلابية، سيتم مشاركة طلاب الجامعة في احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة من خلال جولة تفقدية لهم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة يوم 26 يناير 2026، وتنظيم فترة معايشة لعدد من الطلاب بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير 2026، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال فترة انعقاده، وتنظيم رحلة إلى الأقصر وأسوان لعدد 40 طالبا وطالبة.

أما النشاط الفني، فيتضمن تنظيم ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقي، والإنشاد الديني، والترانيم، والأفلام القصيرة.

كما تتضمن فعاليات نشاط الخدمة العامة والجوالة، تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الجامعة استعداد للمهرجان الكشفي والإرشادي والذي سوف يتم تنظيمه خلال الفترة من 9 -15 فبراير 2026، وتنظيم دورة إعداد الرهوط.

وتتوزع خريطة الأنشطة الطلابية التي تنفذها كليات الجامعة خلال إجازة منتصف العام بين باقة متنوعة من الرحلات الترفيهية والثقافية إلى عدد من المدن المصرية المتميزة، من بينها دهب وبورسعيد والفيوم وسيوة، إلى جانب مسابقات رياضية وفكرية تشمل الشطرنج وتنس الطاولة والمصارعة وكرة القدم. كما تنطلق بروفات العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الجامعة للعروض الطويلة، بما يعزز الإبداع الفني لدى الطلاب. وتشمل الفعاليات أيضًا زيارات ميدانية للمتاحف المصرية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، وورش عمل متخصصة في مجالات العزف والغناء والرسم والفنون الرقمية والمسرح والمشغولات اليدوية، فضلًا عن مسابقات علمية تناقش التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحفائر والبحث الأثري وترميم الآثار، مع استمرار فتح باب المشاركة في المشروع الوطني للقراءة.