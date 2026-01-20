إعلان

محافظ سوهاج: إدراج جميع طرق مداخل القرى بخطة الرصف العاجلة

كتب : عمار عبدالواحد

11:16 ص 20/01/2026

الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإدراج جميع طرق مداخل القرى على مستوى المحافظة ضمن خطة الرصف العاجلة وفقًا للإتاحة المالية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة التنقل، ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى، واستكمال مشروعات "حياة كريمة".

وأكد المحافظ أن مداخل القرى تمثل الواجهة الحضارية لها، وتعد من الأولويات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة حصر جميع الطرق المؤدية إلى القرى، ووضعها ضمن خطط الرصف المعتمدة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ومراعاة التنسيق الكامل مع شركات المرافق قبل التنفيذ.

وشدد سراج على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف، وعدم البدء في أي طريق إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال المرافق، حفاظا على المال العام وضمان استدامة المشروعات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق، والعمل على إزالة أية معوقات قد تعوق التنفيذ.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة الرصف تستهدف تحقيق العدالة في توزيع المشروعات بين القرى والمراكز، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج حياة كريمة

