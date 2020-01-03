ارتفاع درجتين.. الأرصاد: تحسن طفيف في الطقس وفرص لسقوط أمطار

"صفر" في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب – أسامة علي:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة البرودة التي تشهدها البلاد حالياً.

وقال "شاهين" لمصراوي، الجمعة، إنه من المقرر أن تشهد الأحوال الجوية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بمعدل درجتين على أغلب الأنحاء، يصاحبه هدوء في نشاط الرياح، مما يؤدي إلى الشعور بتحسن حالة الطقس.

وأوضح أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 16 درجة، إلا أنها تظل أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بدرجيتن.

وأضاف شاهين أنه من المقرر أن يشهد طقس السبت، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.