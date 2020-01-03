كلنا_الجيش يتصدر تويتر.. والإفتاء تشارك: خير أجناد الأرض

كتب - محمد عاطف:

تصدر هاشتاج "كلنا الجيش"، قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التواصل "تويتر" في مصر، بأكثر من 18 ألف مشاركة في ساعات، وسط تفاعل من مشاهير ورواد الموقع.

كانت دار الإفتاء المصرية، شاركت في هاشتاج بعنوان "#كلنا_الجيش"، وكتبت "خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون"، عبر حسابها على موقع تويتر، أمس.

من جانبه، دوّن الفنان صلاح عبدالله، على هذا الوسم، وكتب: "وتاني رغم أنف الكارهين الشتامين فرسان المحاميل #تحيا_مصر وكمان #كلنا_الجيش، وفعلاً الحياد في هذا الوقت خيانة للوطن وصباح الخير يامصر وتصبحي على كل الخير".

وقالت سارة فهمي: "إحنا 100 مليون مجند".

وكتب زياد محمد "جيشنا محتاج مننا كل الدعم.. مصر فيها 100 مليون جندي تحت الطلب علشان #كلنا_الجيش".

كان مجلس الأمن القومي اجتمع أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

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