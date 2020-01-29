تنظيم رحلة أسبوعية بين القاهرة والوادي الجديد لتنشيط السياحة

كتب - محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، دعم وتعزيز خدمات الطيران المدني بمحافظة الوادي الجديد بما يسهم فى دعم خطط التنمية والاستثمار وفقًا لتوجهات الحكومة.

جاء ذلك خلال استقباله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بمقر الوزارة.

وناقش اللقاء عرض ودراسة تنظيم رحلة أسبوعية بين القاهرة والوادي الجديد، وذلك لتنشيط حركة الرحلات القادمة إلى المحافظة وتشجيع السياحة الوافدة إلى الوادي الجديد.

كما جرى مناقشة تيسير إجراءات استخراج تراخيص الطيران للمباني والخاصة بالارتفاق

الجوى للتيسير على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.