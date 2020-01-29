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الإفتاء: التاريخ يشهد بأن القدس عربية وستظل كما هي

05:39 م الأربعاء 29 يناير 2020
الإفتاء: التاريخ يشهد بأن القدس عربية وستظل كما هي

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس والمسجد الأقصى هويتهما عربية وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها الشخصية، الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعُرج به من هناك إلى السموات العلا، وهو أمر ثابت بنص قطعي الثبوت في قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا}، وهو ما يجعلنا أمام ربط بين مسجدين لهما من القدسية والرعاية في قلب كل مسلم مكان كبير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجواره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، تفاصيل خطة السلام الأمريكية والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

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الإفتاء

دار الإفتاء المصرية القدس المسجد الأقصى

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