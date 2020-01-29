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رئيس جهاز الشروق: انتهاء تنفيذ وحدة صحية بـ" سكن مصر" وتوفير 3 سيارات إسعاف مجهزة

04:31 م الأربعاء 29 يناير 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم أن مبنى الوحدة الصحية مكون من (دور أرضى + أول) على مساحة ( 2800م2 )، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء )، لتفى بمتطلبات سكان المدينة، مضيفاً أنه يجرى حالياً الإعداد لاستلام المشروع من الشركة المنفذة تمهيداً لتسليم الوحدة للإدارة الطبية المختصة بالتشغيل .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيارات الإسعاف الإضافية تم دخولها الخدمة، ويتوافر بها تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمريض أثناء نقله للمستشفى، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى في الحالات الطارئة .

وأضاف الغيطي: تم التنسيق لتدعيم وحدة المركز الطبى (جنيفة) بسيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالى 7 سيارات بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة يسعى للنهوض بالخدمات فى المجالات كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توفير الاحتياجات لسكان مدينة الشروق.​

وحدة صحية سكن مصر سيارات إسعاف عبدالرءوف الغيطي

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